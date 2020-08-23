Тропический шторм «Бави» пройдет вдали от Приморья

По данным синоптиков "Бави" слабо скажется на погоде в Приморье Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Тропический шторм «Бави», в ночь на 23 августа вышел в Восточно-Китайское море и достиг стадии сильного тропического шторма. По последним расчетам, траектория движения тайфуна снова изменилась. Вихрь будет смещаться вдоль западного побережья Корейского полуострова. Проливные дожди и ураганный ветер обрушатся на эту территорию в течении двух суток 25 и 26 августа. Сначала под удар попадет Южная Корея, а затем и Северная. Потом под удар попадут северо-восточные провинции Китая. Туда вихрь выйдет ориентировочно к пятнице, 28 августа. Как сообщает Примпогода, этому времени ураган немного ослабеет, но будет представлять еще серьезную угрозу.

Эта версия перемещения «Бави» наиболее благоприятна для Приморского края, так как шторм пройдет на большем расстоянии от Приморья и его влияние на погоду края будет меньше.

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