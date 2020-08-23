Полиция Приморья нашла на острове Путятина пару «плантаций» марихуаны

Операция «Мак-2020» прошла на острове Путятина в Приморье Фото: Архив "КП"

На острове Путятина сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино обнаружили во дворе дома 61-летнего мужчины 247 кустов маньчжурской конопли. То, что это именно она, подтвердила экспертно-криминалистическая экспертиза. 74 куста того же наркосодержащего растения были найдены на дачном участке 35-летнего жителя острова.

Оба мужчины заявили, что выращивали коноплю для личного потребления. Это никак не повлияло на решение правоохранителей возбудить уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

«Плантаторы» могут попасть в места лишения свободы на срок до 2 лет, сообщила пресс-служба МО МВД России по ЗАТО Фокино.

247 кустов конопля нашли во дворе одного из домов на острове Путятина. Фото: пресс-служба МО МВД России по ЗАТО Фокино

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