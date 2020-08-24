Сырость, туман и дождь. Погода в понедельник особо не порадует приморцев

Во Владивостоке вероятны осадки Фото: Милана СОКОЛ

24 августа погода в Приморском крае зависит от фронтальных разделов. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и туман. Воздух при этом прогреется +22...+27°C.

Во Владивостоке небольшие осадки пройдут с вероятностью 90%. В городе ожидается местами туман. С утра будет дуть ветер юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Столбики термометров поднимутся до +21...+23°C.

В Уссурийске в первый рабочий день недели облачно, возможен небольшой дождь. Вероятность выпадения осадков – 40%. Южный умеренный ветер может усилиться во второй половине дня. Воздух прогреется до +24...+26°C.

В Находке облачно, небольшой дождь пройдет с 70% вероятностью. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха сегодня составит +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°C, в бухте Находка +18°C, в заливе Посьета +24°C.

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