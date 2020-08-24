«Кто-то их застукал». Охота за дорогими деталями авто продолжается во Владивостоке

Воры срезали катализатор у Prius. Фото: blog_vladivostok

В неприятную ситуацию попал водитель Toyota Prius во Владивостоке. У владельца популярного гибридного автомобиля в ночь с субботы на воскресенье спилили катализатор. Однако дорогую деталь, которая ценится за наличие в ней драгоценных металлов, далеко унести не успели. Возможно, воришек кто-то спугнул.

– Сперли катализатор с 20-го «Приуса» на Кирова, 15а. Может кто-то видел? Они его срезали и выкинули метрах в 50 от машины, – поделился огорченный владелец в популярном паблике Владивостока.

Катализатор служит для очистки вредных выхлопов. Из-за содержания в нем таких ценных сплавов металлов, как палладий, родий и платина, высоко ценится эта запчасть именно у Toyota Prius. Средняя стоимость на черном рынке 40 – 50 тысяч рублей. Поэтому многие владельцы уже столкнулись с подобной проблемой.

«На этом доме много камер по всему периметру. Попросите в будке охраны посмотреть», «Кто-то их спалил значит, вот и пришлось бросить, шансы найти есть», «Если я не ошибаюсь, месяц назад на Кирова тоже самое было», «Я думаю они его срезали, увидели, что пустой и выкинули» – делятся мнениями жители Приморья.

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