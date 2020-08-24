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Общество

Ни стыда, ни совести. Купание Dodge запечатлели очевидцы на водохранилище Приморья

Свидетели уверены, что водитель принял на грудь
Милана СоколМиланаСокол
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Поведение автомобилиста разгневало отдыхающих

Поведение автомобилиста разгневало отдыхающих

Фото: принтскрин видео.

Поступок водителя Dodge вызвал негодование отдыхающих на выходных на берегу Кронштадского водохранилища в Спасском районе. Владелец по какой-то причине решил искупать своего железного коня, попросту заехав в озеро, где полно людей. Свидетели уверены, что подобные действия можно объяснить алкогольным опьянением.

– Ни стыда, ни совести. Посреди дня заехал пьяный на машине в воду, где купаются люди, – поделился негодующий автор видео, разместив запись в сети.

Пользователи интернета обрушились с праведным гневом на нарушителя.

«Мужики перевелись? Ау, мужики, вы где? Собрались бы, вытащили его и объяснили», «Пьяному и море по колено, и люди – не люди, и сам – свинья», «Сфотографировать. Вызвать полицию, составить протокол и подписать всем, кто там есть» – отмечают приморцы.

Стоит отметить, что и Toyota Carina оказалась припаркована в непосредственной близости к воде.

Напомним, недавно приморцы самостоятельно разобрались с наглым автомобилистом, который рассекал по пляжу в поселке Зарубино, едва не задавив ребенка. Лихачу объяснили по-мужски о его манере вождения после чего забрали ключи и выкинули их в кусты.

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