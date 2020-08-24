Заплатила за судимость: жительница Приморья приобрела поддельные водительские права

За фальшивое водительское удостоверение можно получить реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ДПС на маршруте патрулирования улицы Первомайская в в приморском поселке Кавалерово, остановили автомобиль Nissan Laurel, за рулем которого сидела 33-летняя местная жительница. Подлинность удостоверения на право управления транспортным средством, которое женщина предъявила полицейским вызвала у них сомнения.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа отдела полиции, проверила удостоверение по информационно-поисковым учетам. Выяснилось, что водительское удостоверение гражданке, сидящей за рулем, не выдавалось, а бланк ее документа не соответствует установленному образцу и является поддельным. Фальшивку изъяли и направили на исследование.

Установлено, что женщина приобрела поддельное водительское удостоверение по объявлению в сети Интернет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Теперь женщине грозит наказание — лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

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