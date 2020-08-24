По голове прилетит, мало не покажется. Камнепад с Некрасовского путепровода возмутил жителей Владивостока

На дорогу посыпались камни с моста Фото: принтскрин видео.

Внушительных размеров камни, падающие на проезжую часть во Владивостоке, озадачили очевидцев. Как уверяет автор видео, большие части цементной стяжки летят на Океанский проспект с Некрасовского путепровода, который сейчас восстанавливают. Жители города просят обратить внимание на проблему местные власти.

Проезжая часть под Некрасовским путепроводом ночью оказалась засыпана большими кусками бетона, который лишь по какой-то счастливой случайности не угодил в авто или кому-то на голову. Несмотря на позднее время движение на данном участке всегда довольно интенсивное. Поэтому автомобилисты возмутились происходящим. Многие жители города разделили опасения очевидцев.

«Нормально, так по голове прилетит, мало не покажется», «Так, подождите, а если я в ночную смену работаю? Или скорая ночью поедет к кому-то, а им кирпич в лоб...», «По всем канонам прям ночью надо было поставить экипаж ДПС, но увы...не в этой стране», «Ходить только в каске, иначе беда», – делятся приморцы.

Горожане отмечают, что никаких предупреждающих знаков или защитной сетки, которая могла бы задержать камни, в месте проведения работ не было.

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