Новые контейнеры, дополнительная техника и штрафы для предпринимателей: в Хасанском районе Приморья идет война с мусором

Пляжи Хасанского района Приморья традиционно привлекают большое количество отдыхающих Фото: Милана СОКОЛ

Выездное совещании по проблеме сбора бытового мусора на территории мест отдыха провела зампред правительства Приморья Елена Пархоменко в Хасанском районе. Сейчас юг края привлекает большое число туристов, в том числе, и из других регионов, и в разы увеличивается количество бытового мусора.

— Главная задача властей всех уровней — охватить всех предпринимателей, эксплуатирующих пляжи, заключив договоры на вывоз бытовых отходов. Также в местах отдыха будут оборудованы дополнительные контейнерные площадки, на которых установят новые контейнеры, — сообщила Пархоменко.

Предполагается более активно штрафовать недобросовестных предпринимателей. А там, где нет ответственных юридических лиц, решить вопрос своевременного вывоза мусора должен глава района вместе с региональным оператором, а также определить места для сбора отходов, чтобы не появлялись стихийные свалки. До конца октября регоператор установит на пляжах в Хасанском районе более 200 новых контейнеров. Одним из решений может стать установка вместо контейнеров бункеров для мусора. Также оператор закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора.

— Есть поручение Губернатора Приморья создать максимальную привлекательность района как туристической жемчужины региона, повысить уровень комфорта в зонах отдыха, а без отлаженной системы сбора и вывоза отходов сделать это невозможно, — заявила Елена Пархоменко.

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