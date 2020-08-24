«Хорошо идут». Девушки пристыдили за поведение приморских мужчин на дороге

Женская взаимовыручка в действии Фото: принтскрин видео.

Молодые жительницы города Арсеньев оказались разочарованы в мужчинах, которые, по их мнению, должны были прийти на выручку к автоледи. Как уверяют участницы истории, у женщины посреди дороги заглох автомобиль, однако спасать автолюбительницу очевидцы не спешили, хотя нужно было лишь подтолкнуть старенький седан.

Действия развернулись на перекрестке Жуковского – Калининская в Арсеньеве.

– Хотели бы сказать «спасибо» всем «отзывчивым мужчинам» нашего города. Ситуация следующая, на перекрестке у женщины заглохла машина и нужно было ее подтолкнуть. Она подошла ко всем мужчинам, просила у них помощи, у тех, кто был рядом, но никто из мужчин не откликнулся, они просто объезжали и все на этом. В итоге машину пришлось толкать девочкам. Неужели совсем не осталось настоящих мужчин?, – с разочарованием отмечают подписчицы местного паблика.

После видео в сети разгорелись ожесточенные споры.

«Боролись за равноправие, вот и получайте», «Мне казалось всегда, что водители к друг-другу с такой солидарностью относятся...Как-то стыдно за мужиков...», «Не верю, похоже на постановочное видео, в Арсеньеве никогда мужчины не отказывали представительницам противоположного пола. Похоже кто-то или цену набивает или другая задача», «А потом мужья упрекнут за невозможность ребенка родить! Девочки, милые, оставайтесь девочками в любой ситуации .Не надо доказывать никому, что вы сильные, а мужчины никчемные! Мужчины есть, но сильным женщинам они помогать не хотят (сильная женщина для них конкурент). Заглохла машина и пусть стоит, включи аварийку и жди помощи – обязательно найдется тот, кто с радостью поможет или тот, кому ваше авто будет мешать. Будьте девочками и тогда мужчин станет больше!», – делятся мнениями местные жители.

Сами участницы истории отмечают, что с женщиной не знакомы, просто остановились и решили помочь. По словам хозяйка авто, с машиной уже такое случалось, старенький железный конь периодически заводится «с толкача». К слову, долго толкать не пришлось, через пару метров машина двинулась самостоятельно. К тому времени мужчины все же начали останавливаться, однако их помощь уже не понадобилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14