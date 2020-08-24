И снова погодный катаклизм! Экстренное предупреждение МЧС Приморья

Ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экстренное предупреждение о неблагоприятном явлении, которое может произойти 25 августа, появилась на официальном сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Как сообщает ведомство, ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее ночью и днем 25 августа на территории южных и юго-западных районов Приморья (Артемовский, Владивостокский, Уссурийский городские округа, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Хасанский и Ханкайский муниципальные районы), а также в первой половине дня в северных и северо-западных районах края (Дальнереченский городской округ, Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Тернейский муниципальные районы)

В отдельных районах края возможны грозы, ветер при грозе порывами до 18 м/с.

На реках запада и севера края ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров. На реках северных районов края при прохождении паводка создается угроза выхода рек из берегов: река Большая Уссурка (город Дальнереченск), река Маревка (село Покровка), река Наумовка (село Новопокровка, Красноармейский муниципальный район), река Большая Уссурка (поселок Вагутон), река Малиновка (Веденка, Дальнереченский муниципальный район) с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог.

Спасатели рекомендуют владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения. А гражданам советуют не купаться.

Как говорится в сообщении, в готовности к реагированию находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Обо всех происшествиях немедленно сообщать по телефонам: 101 и 112.

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