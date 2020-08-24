Убил человека и погиб сам: на трассе А-370 «Уссури» произошло ДТП

ДТП произошло на 671 километре автодороги А-370 «Уссури». Фото: пресс-служба УГИДДД УМВД России по Приморскому краю

ДТП, произошедшее в районе 671 километра автодороги А-370 «Уссури», унесло жизни двух человек.

По предварительным данным ГИБДД, 26-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Note двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в него въехал автомобиль Toyota Wish.

34-летний водитель второй машины был травмирован и госпитализирован. Фото: пресс-служба УГИДДД УМВД России по Приморскому краю

Погибли водитель Nissan Note и 70-летний пассажир Toyota Wish. 34-летний водитель второй машины был травмирован и госпитализирован.

Стаж вождения мужчины, сидевшего за рулем автомобиля Nissan Note, — 8 лет. В этом году он к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, сообщила пресс-служба УГИДДД УМВД России по Приморскому краю.

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