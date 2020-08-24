«Ростелеком» поддержал общественную премию «Неравнодушный гражданин» в Приморье

Участники премии "Неравнодушный гражданин" 2020 года. Фото: пресс-служба Ростелеком

Компания «Ростелеком» поддержала общественную премию «Неравнодушный гражданин», которая в пятый раз прошла в Приморском крае. В этом году компания наградила победителей в специальных номинациях «Поступок года» и «Признание».

Победителя в номинации «Поступок года» определяли посетители сайта премии через онлайн-голосование. Наибольшее количество голосов набрала основатель и руководитель проекта «Социальный фитнес. Приморье» Александра Полякова. Она создала проект, чтобы привлечь жителей Приморья к физкультуре и проводит занятия по разным направлениям фитнеса для всех желающих бесплатно.

Директор благотворительного фонда «Дари добро, Дальнегорск» Ирина Голдобина победила номинации «Признание». За работу ее фонда, который занимается помощью бездомных животным, во время финала премии проголосовало большинство присутствующих на мероприятии.

«Ростелеком» подарил победительницам сертификаты на подключение бесплатного доступа в интернет в течение 12 месяцев.

«Ростелеком» уже не первый год сотрудничает с проектом «Неравнодушный гражданин». В этом году мы поддержали выход премии на Сахалинскую область. Отрадно видеть, что из года в год растет количество социальных инициатив. Мы поздравляем Александру и Ирину с победой в специальных номинациях и желаем реализации озвученных планов«, — отметила директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

Организаторы премии «Неравнодушный гражданин» Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» и Благотворительный фонд Александра Монастырева. В этом году проекту исполнилось 5 лет. За это время в премии приняли участие более 2 тысяч человек.

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