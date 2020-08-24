Сбербанк учит медиков Приморья быть бережливыми

Бережливые поликлиники - это упрощение рабочих процессов для медперсонала и пациентов. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк обучает принципам бережливого производства в больницах. Прошла встреча в онлайн-формате для руководства 40 медучреждений Приморья. Участникам рассказали о том, как сделать работу более эффективной, а обслуживание комфортным.

Суть бережливых поликлиник заключается в ускорении и упрощении рабочих процессов для медицинского персонала и пациентов. Так, вместо привычных окон регистратуры появляются электронные очереди и открытые стойки, где коммуникация проходит быстрее и эффективнее, больных и здоровых посетителей разделяют на разные потоки, чтобы избежать заражения, а информационные стенды помогают сориентироваться пациентам и быстрее найти необходимый кабинет.

Ключевыми темами августовской дистанционной встречи стало кардинальное изменение подхода к внутренним процессам, так называемая система 5S: эффективная работа с персоналом, грамотная организация рабочего пространства, тонкости проведения планерок и предоставления обратной связи от руководителя подчиненным. Все это может помочь делать работу в больницах быстрее и, как следствие, продуктивнее.

— Сбербанк уже более 10 лет придерживается принципов бережливого производства в своей работе. Нам удалось изменить внутренние процессы так, что теперь зачастую сотрудникам требуется меньше времени, чтобы предоставить качественную услугу клиенту. При этом нам важно делиться своим опытом, поэтому уже около трех лет мы проводим подобные встречи с медицинскими учреждениями, где обучаем руководство принципам бережливого производства в больницах и поликлиниках, — рассказал заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.

Всего за последние два года более 50 приморских больниц, поликлиник и родильных домов перешли на использование принципов бережливой медицины, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

— В нашем ведомстве находится 4 детских поликлиники во Владивостоке, и все они постепенно внедряют принципы бережливой медицины в свою работу. Мы уже провели перепланировку, разделили пространство для больных и здоровых пациентов, сделали отдельный вход для неотложной помощи. На себе мы испытали систему 5S по организации рабочего пространства врачей. Теперь все имеет отдельную маркировку и систематизировано. И это действительно ускоряет работу. Также мы отказались от старого формата регистратуры, теперь у нас отдельно работает открытая стойка, а отдельно — колл-центр, что не отвлекает регистратора от работы. Как итог — меньше очередей, — отметила главный врач краевой детской больницы № 2 Инна Зеленкова.

Стандарты бережливой медицины будут устанавливать во всех российских клиниках. Работу начали с детских поликлиник. До 2021 года намечено полностью перевести на новый формат работы все детские медучреждения.

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