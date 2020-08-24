Похититель велосипедов из Приморья получил более 5 лет колонии

Ущерб, который вор нанес владельцам велосипедов составил 40 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу жителю Приморья по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Краж было две. В июле 2019 года воришка стащил велосипеды с лестничных площадок в подъездах жилых домов. Мужчина разрезал противоугонные тросы, которыми велосипеды крепились к перилам лестничной клетки, и увел «железных коней».

Понятно, что гражданин совершил преступление не из любви к велоспорту — велосипеды он продал случайным людям. Сумму, которую похититель выручил за продажу ворованного имущества, пресс-служба Прокуратуры края не называет, а вот сумма ущерба, который вор нанес владельцам составила 40 тысяч рублей.

Суд признал похитителя велосипедов виновным и назначил ему 2 года лишения свободы. И не смотря на то, что в ходе судебного разбирательства мужчина возместил в добровольном порядке ущерб, с учетом уже имеющихся судимостей окончательно вор получил 5 лет 2 месяца исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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