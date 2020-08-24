На острове Русском полиция застукала с поличным «веревочника», собиравшего деньги за проезд к пляжу

Проверки полиции на островной территории Владивостока будут продолжаться. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Полиция Владивостока проверила несколько наиболее популярных мест отдыха на острове Русском. Нарушения были обнаружены выявлены на прилегающей к морю территории, расположенной на въезде на мыс Тобизина.

Парня, собирающего деньги с машин, которые направлялись на побережье, полиция заметила издалека. Стражам порядка «вахтер» сообщил, что средства (по 100 рублей с машины) пойдут на уборку прилегающей территории и вывоз мусора.

На въезде на мыс Тобизина собирались деньги. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Когда полиция потребовала у молодого человека какие-нибудь документы удостоверяющие личность, пляжный предприниматель заявил, что потерял паспорт. Как только сотрудники предложили прокатиться до отдела, память у парня прояснилась и паспорт нашелся. Но так и не нашлись документы на аренду территории и разрешение на данный вида деятельности.

Был составлен административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения согласно статье 14.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

На "предпринимателя" составили протокол. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

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