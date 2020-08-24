Более двухсот человек собрали лыжероллерные соревнования в Приморье

В субботу на соревнования вышли 169 участников из Приморья и Хабаровского края. Фото: Отдел агитационно-пропагандистской работы ПРО партии «Единая Россия»

Соревнования по лыжероллерам в рамках проекта «Приморье - территория здоровья», приуроченные ко Дню флага, состоялись 22 августа, в Дмитриевке Черниговского района. Они были приурочены ко Дню флага России и собрали порядка 250 человек. Организаторам мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке местной администрации.

Лыжероллеры или роликовые лыжи – это вид спорта, набирающий с каждым годом популярность в России. В нем спортсмены используют средство передвижения, которое напоминает укороченные зимние лыжи, установленные на колеса.

Все участники состязаний были награждены медалям и грамотами. Фото: Отдел агитационно-пропагандистской работы ПРО партии «Единая Россия»

В субботу на соревнования вышли 169 участников, представляющих не только территории Приморья, но и другой регион ДФО – Хабаровский край. Среди муниципалитетов отметились городские округа – Владивосток, Арсеньев, Находка, Уссурийск и Спасск-Дальний, поселки Горные ключи, Кировский, Сибирцево и Ярославка, села Дмитриевка, Губерово и Черниговка.

Массовое спортивное мероприятие объединило людей разных поколений - самой юной участнице из Спасска-Дальнего было пять лет, а самыми возрастными участниками стали жители Губерово и Арсеньева, разменявшие восемьдесят лет.

Призёрами соревнований стали команды из Дмитриевки (7 человек), Сибирцево (4 человека) и Черниговки (3 человека). Все участники состязаний были награждены медалям и грамотами.

«Мероприятие прошло успешно – приморцы, представляющие различные районы края, показали хорошую подготовку и продемонстрировали прекрасный командный дух. Хочу выразить слова о восхищения участникам из Черниговского района - их искренняя любовь к новому виду спорта помогла им стать призерами. После завершения соревнований и подведения их итогов организаторы приступили к угощениям, которые были приготовлены на всех присутствующих. Хочу отметить, что впервые у нас на территории побывала команда из Хабаровска и осталась очень довольна приёмом», - сообщил секретарь местного отделения «Единой России», председатель Думы Черниговского района Геннадий Никитин.