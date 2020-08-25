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Общество

Целый «букет» из 11 разнообразных преступлений собрал житель Уссурийска

Преступник не гнушался ни кражами, ни мошенничеством, ни разбоем
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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"Разностороннему" преступнику из Уссурийска грозит до 15 лет лишения свободы

"Разностороннему" преступнику из Уссурийска грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи отдела МВД России по городу Уссурийску окончили расследование уголовного дела о серии имущественных преступлений. Фигурантом дела стал местный 35-летний житель, который умудрился совершить массу всяческих нарушений закона: несколько краж из подъездов многоквартирных домов, больницы, квартиры, магазинов и офисов; поучаствовал в трех разбойных нападениях, похитил мобильник путем мошенничества. Преступник воровал велосипеды, кошельки, барсетки, телефоны, деньги и ювелирные изделия. Украденные вещи сбывал в ломбарды, а деньги тратил.

Вот несколько эпизодов криминальной деятельности уссурийца.

Подпив, возле бара на улице Пушкина злоумышленник ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове и сорвал у него с шеи золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей.

Преступник представился сотрудником полиции несовершеннолетнему подростку и сообщил о том, что мобильный телефон парня является похищенным и находится в розыске. Средство связи мошенник присвоил.

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