Целый «букет» из 11 разнообразных преступлений собрал житель Уссурийска

"Разностороннему" преступнику из Уссурийска грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи отдела МВД России по городу Уссурийску окончили расследование уголовного дела о серии имущественных преступлений. Фигурантом дела стал местный 35-летний житель, который умудрился совершить массу всяческих нарушений закона: несколько краж из подъездов многоквартирных домов, больницы, квартиры, магазинов и офисов; поучаствовал в трех разбойных нападениях, похитил мобильник путем мошенничества. Преступник воровал велосипеды, кошельки, барсетки, телефоны, деньги и ювелирные изделия. Украденные вещи сбывал в ломбарды, а деньги тратил.

Вот несколько эпизодов криминальной деятельности уссурийца.

Подпив, возле бара на улице Пушкина злоумышленник ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове и сорвал у него с шеи золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей.

Преступник представился сотрудником полиции несовершеннолетнему подростку и сообщил о том, что мобильный телефон парня является похищенным и находится в розыске. Средство связи мошенник присвоил.

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