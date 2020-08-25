Минздрав Приморья сообщил, сколько медиков в крае заразилось COVID-19

В Приморье 7% от всех инфицированных коронавирусом составляют медики Фото: Артем КИЛЬКИН

Краевое министерство здравоохранения обнародовало информацию по медицинским работникам региона, которые заразились коронавирусной инфекцией на своем рабочем месте.

Более чем 9 тысяч приморцев получили диагноз «коронавирус» за все время развития пандемии в крае. Из этого числа инфицированных почти 7% составил медицинский персонал. Это более 600 медработников, говорится в сообщении регионального минздрава.

— Работа с пациентами в активной фазе заболевания — это зона риска. Но использование максимальных средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, в 99% случаев позволяет избежать заражения, — заверила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава края Евгения Шутка.

Пресс-служба правительство Приморского края отмечает, что на сегодня 362 человека уже получили выплаты по программе страхования здоровья медицинских работников.

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