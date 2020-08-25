84 тысячи рублей не заплатит житель Приморья за "украденное" электричество

Жителя Дальнегорска обвинили в нарушении контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Дальнегорска удалось выиграть тяжбу с сетевой организацией, которая требовала с него 84 тысячи рублей за якобы потребленную электроэнергию.

В октябре 2019 года сетевая организация проверила состояние прибора учета электроэнергии, установленного в жилом доме дальнереченца. По итогам проверки был составлен акт о выявлении несанкционированного подключения (вмешательства в работу прибора учета). Потребителя обвинили в нарушении контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб.

Мужчина обратился в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру, выразив несогласие с действиями сетевой организации.

Прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения в работе контролеров и внесла представление в адрес директора организации. Оно было рассмотрено и отклонено. Тогда межрайонная прокуратура предъявила исковое заявление в суд о признании акта о выявлении несанкционированного подключения незаконным и отмене начисленной платы за безучетное потребление электроэнергии.

В июне 2020 года Дальнереченский районный суд в удовлетворении требований прокуратуры отказал. После этого прокурор внес апелляционное представление уже на постановление суда.

И наконец, признав доводы прокурора обоснованными, Приморский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, сообщила пресс-служба ведомства. Житель Дальнегорска не будет выплачивать десятки тысяч сетевой организации.

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