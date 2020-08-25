Массовое ДТП заблокировало движение в Артеме, есть пострадавшие

4 авто заблокиривали проезд. Фото: dps_artem

Серьезная авария произошла 25 августа в приморском городе Артем. В районе остановки общественного транспорта «9-ый километр» столкнулись сразу 4 машины. Разбитые авто заняли обе полосы, поэтому в считанные минуты в направлении Владивостока образовалась внушительная пробка.

Причины аварии сейчас выясняются. Фото: dps_artem

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить, кто стал виновником массового столкновения. Автомобили получили довольно серьезные кузовные повреждения, к счастью, обошлось без жертв. Однако помощь медиков все же понадобилась, на место ЧП приезжала бригада скорой. Подробности ДТП сейчас уточняются.

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