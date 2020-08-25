«Единая Россия» предложила подключать жителей страны к газу бесплатно

На сегодня газификация Приморского края составляет 10 %. Фото: ПРО партии «Единая Россия»

Сейчас Россия газифицирована на 70%. Президент Владимир Путин поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, что данная задача не будет выполнена. Поэтому в «Единой России» предлагает принципиально изменить подход к газификации регионов.

Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом. Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и идею введения принципа «единого окна». Другими словами, люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не «бегать по инстанциям», по словам Турчака.

Но не везде можно провести газ — к примеру, до малонаселенных деревень Сибири и Дальнего Востока строить магистральный газопровод нерентабельно. В таком случае для жителей должны действовать особые, справедливые, условия — поскольку они должны покупать сжиженный газ в баллонах, который дороже трубопроводного.

Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз», представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя, и запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах.

Что касается Приморского края, на сегодня его газификация составляет 10 %. Природным газом снабжаются два населенных пункта, основными потребителями являются объекты большой энергетики. Новые газопроводы, газораспределительные станции и другие объекты инженерной инфраструктуры должны появиться в регионе до 2025 года. Это позволит подключить новые промышленные объекты и коммунальную сферу к голубому топливу.

До 2022 года в Приморском крае в эту сферу инвестируют 1,9 миллиарда рублей.

«С точки зрения рядового потребителя я считаю, что было бы очень своевременно (и эта проблема назрела давно) довести наконец газ до жилых домов. Я полагаю, чем быстрее пройдет газификация региона, тем комфортнее будут чувствовать себя жители края. Это ведь и вопрос ценообразования, который напрямую влияет на тарифную политику внутри региона, - сегодня голубое топливо продолжает оставаться самым дешевым по себестоимости источником тепловой энергии и к тому же самым экологичным, что тоже очень важно для формирования комфортной среды проживания», - отметил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Приморском крае Дмитрий Пенязь.