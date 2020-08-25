Владивостокская крепость собирается стать памятником всемирного наследия ЮНЕСКО

Владивостокская крепость уникальный комплекс исторических объектов Фото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ

Объекты Владивостокской крепости начали готовить к внесению в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщил ТАСС директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай, оформление документов займет не менее трех лет.

— Эта работа ведется. Однако <...> с ЮНЕСКО все непросто. Поэтому путь до статуса объекта всемирного наследия или до отказа в присвоении такого статуса — длиной не меньше, чем три года. И мы сейчас готовим первичные документы, которые лягут в основу обращения губернатора по поводу статуса этих объектов, — рассказал Виктор Шалай.

Статус музея-заповедника музей «Владивостокская крепость» получил в июне 2019 года. За год сотрудники учреждения установили собственников разрозненных объектов крепости. Многие объекты числились на балансе различных ведомств, но фактически оставались бесхозными, ветшали и растаскивались. По утверждению Шалая, за последние 30 лет крепость потеряла больше, чем за весь советский период.

Сейчас за сохранением фортов, казарм и других объектов, уже имея юридические основания, следят сотрудники музея.

Официально Владивосток стал крепостью в 1889 году. Береговые укрепления базы Тихоокеанского флота создавались трудом нескольких поколений. К 1914 году строительство крепости было завершено примерно на 2/3, однако даже в связи с началом Первой мировой войны строительные работы не останавливались. Сложная система подземных и наземных оборонительных сооружений сделала невозможным нападение на Владивосток с моря. К 1915 году Владивостокская крепость была признана одной из лучших морских крепостей мира.

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