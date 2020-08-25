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Неудачливых воров задержали во Владивостоке, мужчины потеряли награбленное посреди дороги

Теперь любителям легкой наживы грозят новые сроки
Милана СоколМиланаСокол
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Полицейские быстро вышли на след преступников

Полицейские быстро вышли на след преступников

Фото: Милана СОКОЛ

Лежащий посреди оживленной проезжей части гидроцикл во Владивостоке в то утро привлек внимание многих автомобилистов. Люди задавались вопросом, какой же растяпа потерял столь ценный груз. Ответ не заставил себя долго ждать. Оказалось, что водник попросту похитили, а вот довезти до места назначения не смогли.

О пропаже водного мотоцикла житель Владивостока узнал, когда приехал в свой гараж на улице Татарской. Техника пропала вместе с автоприцепом, о чем мужчина и поспешил сообщить в полицию. Пропажу удалось найти довольно быстро, гидроцикл попросту сорвался с креплений и упал на дорогу. Неудачливые похитители при этом поспешили скрыться.

Найти подозреваемых удалось во время оперативно-розыскных мероприятий.

– Задержаны ранее судимые жители Лесозаводска 1989 и 1992 года рождения. В отделе полиции мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Стоит отметить, что «гастролерам» грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчин проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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