Житель аварийного дома во Владивостоке рухнул вниз вместе с балконом

Жителя Владивостока госпитализировали после обрушения балкона Фото: Милана СОКОЛ

Житель одной из квартир на Военном Шоссе, 32А, пострадал, выйдя на собственный балкон. Как удалось выяснить, часть конструкции рухнула вниз со второго этажа, стоило мужчине сделать шаг. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Теперь в подробностях происшествия разбирается прокуратура.

Как оказалось, старенькое двухэтажное здание было признано аварийным еще в 2013 году. С того времени жильцы многострадального дома ждут переезда. 20 семей включили в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019-2025 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Примечательно, что в доме всего один балкон. С чердака к нему подведена небольшая пожарная лестница, снизу располагается подъезд. Доски настолько прогнили, что перегородка попросту не выдержала.

– Прокуроры проверят исполнение требований жилищного законодательства и соблюдение прав граждан, которые до настоящего времени не расселены из аварийного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Стоит отметить, что проблемы с аварийным жильем в Приморье – не редкость. «Комсомолка» подробно писала о бараке в Артеме, жителям которого приходилось ставить березовые подпорки, чтобы не рухнул потолок. После обнародования информации, жилищный вопрос удалось решить в кратчайшие сроки, будто и не было долгих десятилетий ожидания.

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