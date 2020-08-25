Приморец изнасиловал собственную мать и надругался над тещей

Мужчина поочередно напал на родственниц Фото: pixabay.com

От историй, которые произошли в Лесозаводске, у любого нормального человека встают дыбом волосы и стынет в жилах кровь. У любого, но не у Дениса (имя изменено – прим.ред.). Дело в том, что мужчина сначала изнасиловал свою тещу, а после и самого родного человека – собственную мать.

Страшные события в Лесозаводске развернулись не в одночасье. Несколько лет назад Денис уже нападал на родственницу. В роли жертвы тогда была мать его супруги. За преступление мужчина отсидел, но стоило выйти на свободу, совершил новое.

В конце прошлого года мужчина, 1973 года рождения накинулся на собственную мать, в ее же квартире. Пьяный Денис изнасиловал родительницу и продолжил надругательства, сексуального характера, имитируя половой акт.

К счастью насильника, он родился в стране с очень гуманными законами.

– Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Приговор в законную силу еще не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14