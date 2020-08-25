АО «Восточный Порт» сокращает потребление воды и электричества с помощью цифровых технологий

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» оборудует высокоточными приборами учёта воды самоходные комплексы всесезонного пылеподавления на складских площадях. 4 «водомера» с цифровой передачей данных уже установлены на двух портальных комплексах. Ещё 4 прибора появятся в ближайшее время на аналогичных системах пылеподавления Третьей очереди.

– Целью нововведения является расчёт баланса водопотребления системой всесезонного пылеподавления и, в конечном итоге, оптимизация потребления нами гидроресурсов, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Также в настоящий момент наши специалисты Отдела экологии реализуют задачу по оснащению цифровыми технологиями комплексов пылеподавления и смыва очистных сооружений, расходующих воду. В 2021 году современными высокоточными приборами учёта планируется дооснастить все объекты предприятия, что позволит существенно сэкономить количество потребляемых ресурсов.

Установка новых приборов учета является частью большой программы АО "Восточный Порт", реализуемой на протяжении нескольких лет. В рамках программы компания успешно внедряет в производство новые автоматизированные цифровые системы учёта электроэнергии и воды. На сегодняшний день на производственных площадях АО «Восточный Порт» действуют 230 приборов учета электрической энергии и 7 приборов водоучёта. Современные промышленные счётчики позволяют с высокой точностью производить запись потребления ресурсов на объектах и в автоматическом режиме удаленно передавать их на вычислительные мощности предприятия.

Впервые автоматизированную систему учёта электроэнергии в АО «Восточный Порт» ввели в 2013 году, инвестировав более 6 миллионов рублей. В 2018 году система прошла глубокую техническую модернизацию с заменой на более современные и высокоточные приборы учета и GSM-передачи данных, существенно уменьшив количество потребляемых ресурсов и сэкономив десятки миллионов рублей предприятию.

Благодаря приборам с GSM-передачей данных показатели автоматически выгружаются в специальную программу на центральном сервере. Настроен удалённый доступ к приборам учёта. Счётчики с GSM-модемами, в частности, установлены на бункеровочных станциях для мобильной техники с системами пылеподавления, в котельных специализированного терминала и других объектах.

Ночная работа системы водного орошения для обеспечения экологической безопасности. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

– Автоматизированная система учёта позволяет беспрерывно снимать показания мощности на 230 приборах учёта электроэнергии по всему предприятию, – рассказал главный энергетик АО «Восточный Порт» Герман Краснощёков. – Использование цифровой системы позволяет нам снизить ставку тарифа на электроэнергию на 5%. Экономия существенная в масштабах всего предприятия, учитывая, что в год мы в среднем потребляем 56 миллионов киловатт-часов! Использование современных цифровых технологий очень важно для повышения эффективности работы АО «Восточный Порт», мы будем и дальше наращивать их внедрение.

В рамках комплексной программы перевооружения производства и экономии природных ресурсов АО «Восточный Порт» вкладывает серьезные средства в новые технологии и в модернизацию оборудования. В 2020 году предприятие реализовало проект по повышению уровня освещённости специализированного угольного комплекса и территории маневровых железнодорожных путей перед территорией терминала без увеличения энергопотребления. На производственных объектах были установлены современные светодиодные энергосберегающие приборы, обладающие большей светоотдачей по сравнению со старой системой освещения. Реализация проекта позволила сократить энергопотребление на освещение АО «Восточный Порт» почти в 1,5 раза. Совокупная экономия от внедрения светодиодного освещения составит более 5 млн рублей за 10 лет.