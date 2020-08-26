В Арсеньеве задержали двух 17-летних поджигателей «Лексуса»

Ночью в Арсеньеве во дворе дома №12 на проспекте Горького подожгли Lexus RX350, облив лобовое стекло воспламеняющейся жидкостью. Сгорела передняя часть внедорожника. Ущерб оценили в размере 1 млн 450 тысяч рублей.

Владелец автомобиля 37-летняя местная жительница обратилась в полицию. Те опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В итоге сотрудники уголовного розыска задержали двух 17-летних жителей Арсеньева. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества. Несовершеннолетние поджигатели теперь под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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