Девушка похитила паспорт бывшего парня и стала вымогать деньги

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С историей об угрозах и попытке вымогательства в полицию за помощью обратился житель Первореченского района. Мужчина обвинил в произошедшем свою бывшую девушку.

Как сообщил 33-летний горожанин, недавно у них произошла ссора, поэтому дама сильно обиделась и решила отомстить. Для этого она украла у него различные документы, паспорт моряка и отказалась отдавать.

Мужчина добавил, что скоро он должен уйти в рейс, но без соответствующих документов ему это не удастся. На все его просьбы бывшая девушка отвечала отказом, а затем вообще стала требовать деньги в сумме десять тысяч рублей за возврат паспорта.

Возмущенный таким поведением моряк решил обратиться в полицию с жалобой на злоумышленницу. Он описал ситуацию и попросил задержать воровку и привлечь ее к ответственности за вымогательство.

Стражи порядка выслушали мужчину, уточнили адрес проживания его бывшей девушки и приступили к проверке по факту его сообщения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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