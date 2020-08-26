Жестоко убитую собаку подбросили у входа в управляющую компанию

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Проверку по факту хулиганских действий и жестокого обращения с животными проводят сотрудники полиции в Артеме. Неизвестные злоумышленники подбросили труп убитой собаки на крыльцо местной управляющей компании.

Сообщения о страшной находке поступили в полицию от проживающих в микрорайоне Шахта Амурская местных жителей рано утром. Собака была задушена веревкой, которая осталась на шее, а затем подброшена.

По словам одного из позвонивших стражам порядка горожан, живодеры расправились с животным с применением садистских методов, поэтому их необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к установлению личностей подозреваемых в убийстве собаки. Стражам порядка предстоит установить, было ли это актом угрозы со стороны конкурентов УК или просто так поступили живодеры.

По факту случившегося проводится проверка.

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