Фонд «Восточный Порт» раздвигает горизонты «Тихоокеанского рубежа»

Ежегодные сборы летнего лагеря «Тихоокеанский рубеж». Фото: пресс-служба Фонд "Восточный порт"

В Приморье в третий раз состоялись ежегодные сборы летнего лагеря «Тихоокеанский рубеж». На этот раз принимала находкинская база отдыха «Шепалово». Здесь собралось около 200 участников, большинство — дети от 6 до 18 лет, среди них три девушки.

— Несмотря на пандемию, удалось пригласить любителей активных видов спорта из нескольких регионов Дальневосточного федерального округа. Время сборов с 15 по 25 августа выбрано неслучайно — лето на пике, море теплое, в нем можно купаться даже в ненастную погоду, — рассказал один из организаторов мероприятия, председатель общественной организации Клуб боевых искусств «Воин» (г. Находка) Илья Зелик.

Сборы состоялись при поддержке Фонда «Восточный Порт», который не только приобрел специальное оборудование, но и взял на себя расходы по пребыванию в лагере группы детей из малообеспеченных и многодетных семей. «Они занимаются в наших секциях, но по финансовым причинам родители не могут себе позволить отправить их в такой лагерь, — отмечает Илья Зелик. — Большое спасибо «Восточному Порту» — предприятие вовремя пришло на помощь, решило проблему с полноценным пребыванием ребят на базе отдыха «Шепалово». Также уже ставшую традиционной поддержку спортивному лагерю оказали стивидоры, работающие в поселке Врангель: стивидорная компания «Малый порт» и фонд «Атмосфера», учрежденный Восточной стивидорной компанией.

Спортивный лагерь на базе отдыха «Шепалово». Фото: пресс-служба Фонд "Восточный порт"

По традиции программа летнего лагеря была представлена разными видами единоборств: армейский рукопашный бой, ММА, всестилевое карате, в том числе относительно новый для России вид полно-контактного зендокай карате. Тренировки и мастер-классы проводились под руководством именитых наставников. Все — мастера спорта, среди них такие известные профи ММА, как Сергей Белостенный и Евгений Ерохин.

Кроме занятий каратэ для участников сборов были организованы соревнования по футболу, стрельбе из лука, спортивному метанию ножа. Особый успех имели прогулки на катерах и, конечно, ежедневные купания в теплом море. Как отмечают организаторы «Тихоокеанского рубежа», все его участники остались довольны и местом проведения сборов на базе «Шепалово», и качеством их организации, что стало возможным благодаря активной поддержке со стороны АО «Восточный Порт».

СПРАВКА:

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

На тренировке. Фото: пресс-служба Фонд "Восточный порт"

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