Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на один вечер

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа
Фото: pixabay.com
Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа. Его откроют только на один вечер в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Для того чтобы я жители и гости города смогли увидеть фильм не выходя из своих автомобилей, натянут большой экран. Звук кинолент можно будет настроить на определенной FM-частоте радиоприемников.
Увидеть кино из машины предлагается абсолютно бесплатно. Занять машиноместо в автокинозале можно будет с 19 часов, а сеансы начнутся в 20 часов. С расстановкой автомобилей помогут волонтеры. Между сеансами предусмотрены десятиминутные перерывы.
«Формат автокинотеатра выбран неслучайно. Просмотр фильмов в собственных автомобилях позволит зрителям соблюсти „социальную дистанцию“ и избежать ненужных рисков», — объяснили представители министерства культуры и архивного дела Приморья.
Программа автокинотеатра на Набережной Цесаревича:
20.00 — мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4»;
21.40 — мелодрама «Лед 2»;
00.00 — комедия «Холоп».
СПРАВКА:
Всероссийская акция «Ночь кино» ежегодно проводится в регионах страны на открытых и закрытых площадках со свободным доступом всех желающих. Ее организаторами выступают министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). В крае мероприятие проводит министерство культуры и архивного дела Приморья.
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