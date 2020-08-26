Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на один вечер

На берегу бухты Золотой Рог на Набережной Цесаревича в «Ночь кино» будут показывать фильмы
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
КомментироватьОставить комментарий
Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа

Фото: pixabay.com

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа. Его откроют только на один вечер в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Для того чтобы я жители и гости города смогли увидеть фильм не выходя из своих автомобилей, натянут большой экран. Звук кинолент можно будет настроить на определенной FM-частоте радиоприемников.

Увидеть кино из машины предлагается абсолютно бесплатно. Занять машиноместо в автокинозале можно будет с 19 часов, а сеансы начнутся в 20 часов. С расстановкой автомобилей помогут волонтеры. Между сеансами предусмотрены десятиминутные перерывы.

«Формат автокинотеатра выбран неслучайно. Просмотр фильмов в собственных автомобилях позволит зрителям соблюсти „социальную дистанцию“ и избежать ненужных рисков», — объяснили представители министерства культуры и архивного дела Приморья.

Программа автокинотеатра на Набережной Цесаревича:

20.00 — мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4»;

21.40 — мелодрама «Лед 2»;

00.00 — комедия «Холоп».

СПРАВКА:

Всероссийская акция «Ночь кино» ежегодно проводится в регионах страны на открытых и закрытых площадках со свободным доступом всех желающих. Ее организаторами выступают министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). В крае мероприятие проводит министерство культуры и архивного дела Приморья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14