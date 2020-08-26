Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на один вечер

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа Фото: pixabay.com

Автомобильный кинотеатр появится во Владивостоке на парковке Набережной Цесаревича 29 августа. Его откроют только на один вечер в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Для того чтобы я жители и гости города смогли увидеть фильм не выходя из своих автомобилей, натянут большой экран. Звук кинолент можно будет настроить на определенной FM-частоте радиоприемников.

Увидеть кино из машины предлагается абсолютно бесплатно. Занять машиноместо в автокинозале можно будет с 19 часов, а сеансы начнутся в 20 часов. С расстановкой автомобилей помогут волонтеры. Между сеансами предусмотрены десятиминутные перерывы.

«Формат автокинотеатра выбран неслучайно. Просмотр фильмов в собственных автомобилях позволит зрителям соблюсти „социальную дистанцию“ и избежать ненужных рисков», — объяснили представители министерства культуры и архивного дела Приморья.

Программа автокинотеатра на Набережной Цесаревича:

20.00 — мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4»;

21.40 — мелодрама «Лед 2»;

00.00 — комедия «Холоп».

СПРАВКА:

Всероссийская акция «Ночь кино» ежегодно проводится в регионах страны на открытых и закрытых площадках со свободным доступом всех желающих. Ее организаторами выступают министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). В крае мероприятие проводит министерство культуры и архивного дела Приморья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14