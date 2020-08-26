Форум «Армия 2020» покажет на острове Русский технику Великой Отечественной

Образцы вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода покажут на форуме "Армия 2020" Фото: Министерство обороны РФ

Гости Международного военно-технического форума «Армия-2020» во Владивостоке помимо российской современной и перспективной техники смогут увидеть образцы вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Экспозицию развернут на одной из площадок МВТФ — филиале парка «Патриот» Восточного военного округа на острове Русский.

Там посетители увидят танки, стоявшие в разные годы на вооружении Советской армии, гусеничные тягачи, пусковую установку берегового ракетного комплекса «Рубеж», бронетранспортеры БТР-80, образцы трофейной техники — всего около 30 боевых машин, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Откроется военно-технический форум «Армия-2020» торжественной церемонией на 33 причале Тихоокеанского флота (Корабельная набережная) 27 августа в 10 часов.

Выставочные площадки на Корабельной набережной, в Доме офицеров флота и в парке «Патриот» будут открыты для посещения с 27 по 29 августа с 10 до 18 часов.

Выставки на территории военного аэродрома Центральная Угловая и Дальневосточного федерального университета в те же дни будут работать с 11 до 15 часов.

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