Сбербанк поддержал премию «Неравнодушный гражданин» в Приморье

Участники общественной премии «Неравнодушный гражданин» 2020 года в Приморье фото: пресс-служба Приморского отделения ПАО "Сбербанк"

В Приморье состоялся финал V ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин», участниками которого стали как отдельные приморцы, так и краевые организации, успешно реализовавшие в 2019 году социально значимые проекты

Приморское отделение Сбербанка выступило партнером общественной премии. В этом году заявки на участие подали более 1500 человек из 49 населенных пунктов края. В финале встретились сильнейшие. Они отстаивали свое право на победу в шести номинациях: «Семья и дети», «Просвещение», «Здоровый дух», «Мой город», «Природа» и «Культура».

Помимо поощрения активистов, конкурс имеет просветительский характер. География участников премии охватывает практически все районы края. На площадке волонтеры поделились лучшими практиками и опытом сотрудничества с госорганами. Партнеры и спонсоры могли видеть разнообразие, масштаб и значимость деятельности конкурсантов, услышать новые имена в направлении общественных инициатив.

Сбербанк поддержал номинацию «Здоровый дух» специальными призами от «СберЗдоровья», входящего в экосистему банка. По сертификатам победители смогут пользоваться услугами врачей, в том числе узких специалистов, онлайн в течение года.

Напомним, премия «Неравнодушный гражданин» проводится Союзом «Во имя добра» и Благотворительным фондом Александра Монастырева при поддержке правительства Приморского края. Общий призовой фонд премии составляет 500 тысяч рублей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте неравнодушныйгражданин.рф

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