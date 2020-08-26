Пьяный и без прав. 18-летний парень погубил 17-летнего товарища в Камне-Рыболове

Nissan Note перевернулся в Камень-Рыболове около дома № 51 на улице Решетникова. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Автомобиль Nissan Note перевернулся в приморском селе Камень-Рыболов около дома № 51 на улице Решетникова. По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель ехал со стороны села Камень-Рыболов в направлении села Астраханка.

Парень мало того, что никогда не сдавал на права, так еще и рулил в нетрезвом состоянии. Неудивительно, что в какой-то момент контроль над машиной был утрачен и она кувыркнулась в кювет.

Последствия этого кувырка оказались весьма плачевны. Кроме водителя в автомобиле находились два пассажира. Обоим по 17 лет. Один из них был пристегнут ремнем безопасности и, возможно, именно это спасло ему жизнь. Увы, второй молодой человек, который зафиксирован ремнем не был, от полученных во время ДТП травм погиб. Сам водитель не пострадал, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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