Ураган в конце недели: штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 28 — 29 августа

В северных, далее в центральных и восточных районах Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 28 — 29 августа. Это связано с влиянием, которое окажет на регион активный атмосферный фронт тайфуна «Бави».

Тайфун смещается в южном направлении из Хабаровского края, а в северных, далее в центральных и восточных районах Приморского края ожидаются сильные (с количеством 15 — 45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

Как сообщается на сайте Примпогода, местами ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках бассейна Уссури, в центральных и северных районах края ожидается формирование локальных дождевых паводков с общей высотой подъема уровня воды на 0,7 — 1,8 м.

В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках паводки могут очень быстро затопить пониженные территории. На отдельных участках рек Уссури, Бикин, Большая Уссурка, Малиновка и их притоках уровни воды могут достичь неблагоприятных отметок. Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов.

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