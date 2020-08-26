Сбербанк приглашает людей 55+ в социальную образовательную онлайн программу «Всегда рядом»

Сбербанк реализует социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для аудитории 55+. фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк реализует социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+. Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.

Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участники программы смогут, не выходя из дома, проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка проводят полезные онлайн-семинары.

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