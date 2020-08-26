Спорту во Владивостоке готовят обновленные площадки

В этом году работы проводят на 27 площадках в разных районах города. Фото: vlc.ru

Новые футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольные сетки - необходимый набор инвентаря для дворовых спортивных площадок. В этом году ими оборудуют более 20 муниципальных сооружений. Помимо этого, в рамках текущего ремонта на площадках восстанавливают резиновое покрытие, обновляют разметку, проводят необходимые покрасочные работы, ремонтируют систему освещения и по просьбам жителей устанавливают уличные тренажеры и турники.

«В завершающей стадии находятся работы по ремонту спортивных сооружений на Амурской, 20, Верхнепортовой, 76, Гамарника, 22, Енисейской, 18, Колесника, 5, Котельникова, 7, Русской, 13, Чапаева, 8 и в районе Океанского проспекта, 43. Также адаптируют для летних видов спорта капитально отремонтированные в прошлом году площадки и хоккейные коробки - это спортивные сооружения на Артековской, 1, Героев Хасана, 10-12, Карбышева, 54, Лермонтова, 93, Фадеева, 8а, Зои Космодемьянской, 12», - рассказали в управлении физической культуры и спорта.

На этот год также запланирован ремонт площадок в районе 100-летия Владивостока, 44а и 74, Хабаровской, 7, Гризодубовой, 63, Шепеткова, 25, Карбышева, 50/2, Океанского проспекта, 125 и 140, Борисенко, 58, Каплунова, 8, Фанзавода, 18, Светланской, 197.

КСТАТИ

В самом разгаре - ремонт одного из главных стадионов краевой столицы - «Авангарда». В рамках первого этапа будет отремонтирована нижняя часть стадиона. Здесь появится также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд.