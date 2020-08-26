Таможня в Приморье выявила контрабанду леса в Китай на 70 с лишним миллионов рублей

Из России в Китай было вывезено почти 7 тысяч кубометров контрабандной древесины. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

Сотрудники Уссурийской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили контрабандный вывоз в Китай почти 7 тысяч кубометров древесины.

С сентября 2015 года по март 2016 года фирма из Уссурийска, выполняя свои контракты с китайской компанией, экспортировала в КНР лесоматериалы. Однако при таможенном декларировании фирма указывала недостоверные данные о происхождении товара. Общая стоимость незаконно вывезенных из России пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского превысила 70 миллионов рублей.

Стоимость незаконно переведённого через границу леса составила более 70 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

Таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

СПРАВКА:

Дуб монгольский и ясень маньчжурский — ценные породы древесины. Они включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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