Пограничники Приморья не дали вывести в Китай контрабанду на 24 миллиона рублей

Среди изъятой пограничниками контрабанды были 20 когтей и 3 клыка амурского тигра. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали особо ценные дериваты диких животных, которые пытали незаконно вывезти за границу на участке службы в поселке Посьет.

Дериваты диких животных пытали незаконно вывезти за границу России. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Партия контрабанды состояла из 225 рогов сайгака, 20-ти когтей и 3-х клыков амурского тигра, струи кабарги и более 2-х килограммов желчи медведя. То есть были убиты дикие животные, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Позже в ходе расследования у лиц, причастных к противоправной деятельности, в Уссурийске в арендуемой хозпостройке на территории автостоянки обнаружили свыше 130 тысяч особей дальневосточного трепанга в сушеном виде общим весом более 330 килограммов.

В Уссурийске на территории автостоянки обнаружили более 330 килограммов сушеного трепанга. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Ориентировочная стоимость изъятого превышает 24 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

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