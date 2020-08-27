Он рок-н-рольщик. Парень в трусах устроил пляски на дороге в центре Владивостока

Странные танцы в центре Владивостока запечатлели очевидцы Фото: принтскрин видео.

Весьма необычный способ показать себя запечатлели очевидцы в центре Владивостока. Парень с оголенных торсом и без штанов вышел на дорогу и начал танцевать. Поведение молодого человека вызвало много вопросов у горожан.

История развернулась в вечернее время в районе остановки общественно транспорта «Лазо». Судя по видео, танцор пребывал явно в приподнятом настроении.

– Он рок-н-рольщик, он 100% рок-н-рольщик –, шутят по поводу происходящего очевидцы.

Вскоре к весельчаку присоединился друг, правда соревноваться в танцевальных па он не стал. Ребята побратались и удалились, оставив в недоумении наблюдателей.

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