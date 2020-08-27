Он рок-н-рольщик. Парень в трусах устроил пляски на дороге в центре Владивостока

Странные танцы в центре Владивостока запечатлели очевидцы
Фото: принтскрин видео.
Весьма необычный способ показать себя запечатлели очевидцы в центре Владивостока. Парень с оголенных торсом и без штанов вышел на дорогу и начал танцевать. Поведение молодого человека вызвало много вопросов у горожан.
История развернулась в вечернее время в районе остановки общественно транспорта «Лазо». Судя по видео, танцор пребывал явно в приподнятом настроении.
– Он рок-н-рольщик, он 100% рок-н-рольщик –, шутят по поводу происходящего очевидцы.
Вскоре к весельчаку присоединился друг, правда соревноваться в танцевальных па он не стал. Ребята побратались и удалились, оставив в недоумении наблюдателей.
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