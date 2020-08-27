Перекресток Ладыгина — Нейбута во Владивостоке обзавелся светофором

Будет смонтировано четыре головки транспортных светофоров и несколько дополнительных секций для поворотов
Фото: Администрация Владивостока
На перекрестке улиц. Он пока находится в процессе монтажа: устанавливаются головки светофора, дополнительные секции и идет протяжка сетей. По информации пресс-службы администрации города, работы завершатся приблизительно в конце недели.
— На этом участке будет смонтировано четыре головки транспортных светофоров и несколько дополнительных секций для поворотов. Планируем до конца недели провести все работы и подключить комплекс светофоров на этом перекрестке, — сообщил руководитель отдела организации дорожного движения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко.
Работы по установке светофора завершатся приблизительно в конце недели
Фото: Администрация Владивостока
Как только светофор будет установлен, специалисты мэрии проведут мониторинг интенсивности потоков автотранспорта, а затем подкорректируют интервалы работы автоматического регулировщика.
Администрация города напоминает, что недавно во Владивостоке были установлены новые светофоры в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько, в районе «Примводоканала» на улице Некрасовской. В скором будущем планируется установить светофорный комплекс на улице Окатовой в районе кольца «Запорожской». Сейчас вопрос прорабатывается совместно с ГИБДД.
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