Операцию краснокнижному соколу-сапсану сделали специалисты Центра «Тигр» в Приморье

Сокола-сапсана доставили в Центр спасения животных «Тигр» в тяжелом состоянии. Фото: Инстаграм-паблик siberiantiger_center

Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, сокола-сапсана доставили в Центр спасения животных «Тигр» в тяжелом состоянии. Из-за полученных ран хищная птица была не способна летать, а значит и охотится. Крылатого охотника ждала голодная смерть, если бы его раньше не заклевали насмерть чайки, которые, по сообщению специалистов Центра, напали на сапсана.

Птицу спасли и сообщили о ней в Центр неравнодушные люди. Врачи организации провели первичный осмотр не пришли к выводу что соколу необходима операция. Медикам-ветеринарам удалось вынуть из подранка три свинцовых дроби. Как сообщает пресс-служба Центра «Тигр», сейчас сокол-сапсан поправляется после операции.

Специалисты центра обратились ко всем, кто любит животных с просьбой оказать помощь в содержании редкой птицы.

СПРАВКА:

Сапсан (Falco peregrinus) — крупный сокол. Населяет лесную, лесотундровую и тундровую зоны России. На зиму мигрирует, хотя отдельные птицы зимуют в городах лесостепной и степной зон России. Внесен в Красную книгу России и Приложение I Конвенции СИТЕС. Численность в России оценивается в 10–20 тысяч гнездящихся пар.

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