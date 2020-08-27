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1 сентября родителей Приморья все же пустят на школьные линейки

Министр образования края рассказала, как пройдет День знаний и, что ждет школьников дальше
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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На школьные линейки пустят родителей учеников 1, 9 и 11 классов

На школьные линейки пустят родителей учеников 1, 9 и 11 классов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Папы и мамы детей Приморья смогут побывать на школьных линейках 1 сентября. Но это будет разрешено только родителям первоклашек, а также учеников 9 и 11 классов. Именно для этих ребят в этом году в День знаний будут проводиться торжественные линейки. О таком решении краевых властей сообщила сегодня, 27 августа, на пресс-конференции министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

— На линейках могут присутствовать родители, но они должны быть в средствах защиты. Что касается, например, первых классов, было бы странно, если бы мы всех родителей сразу отправили за порог школы. Другой вопрос, что мы рекомендовали проводить линейки только в том случае, если будет позволять погода проводить их на улице, — уточнила министр.

Что касается учеников других классов, то региональное министерство образования вообще не рекомендовало им появляться 1 сентября в школах. Было сообщено, что 2 сентября все школьники начнут учебу с «урока безопасности». Ребятам расскажут, какие правила действуют в учебных заведениях во время режима повышенной готовности.

Также краевой министр образования отметила, что в школах региона, где учится много детей, будет введена ступенчатая система образования — уроки для разных классов будут начинаться в разное время. Это снизит скученность учащихся во время перемен в коридорах и местах общего пользования, кроме того, позволит делать замеры температуры и обработку рук антисептиками, не создавая очередей.

По словам Бондаренко, все необходимое оборудование, средства и материалы для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований школы приобретают сами. Для этого им выделено из регионального бюджета 692 миллиона рублей. Более 200 миллионов из этих средств уже потрачено.

Как считает глава ведомства, наибольшей сложностью, с которой придется столкнуться большим школам, станет организация горячего питания, при котором нужно будет соблюдать социальную дистанцию между детьми.

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