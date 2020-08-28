Миллиард рублей на дома для обманутых дольщиков получит Приморье

Приморскому краю будут выделены дополнительные средства в размере 1 млрд. рублей на дома для обманутых дольщиков. Фото: Александр Сафронов

1 миллиард рублей выделят из государственного бюджета Приморскому краю на достройку домов обманутых дольщиков. Об этом в своем аккаунте Instagram написал губернатор Олег Кожемяко.

«Состоялась встреча с министром финансов по вопросу выделения дополнительных денежных средств пострадавшим дольщикам. Это было распоряжение президента РФ в прошлом году, чтобы в течение трех лет по 1 млрд. рублей выделялось на достройку домов. Этот вопрос министерство финансов решило, и Приморскому краю будут выделены дополнительные средства в размере 1 млрд. рублей на решение этой важной и очень острой проблемы для многих жителей края», — сообщил Кожемяко.

Сегодня в Приморье более 10 тысяч семей входят в категорию обманутых дольщиков. В 2019 году уже выделялся краю 1 миллиард рублей. На эти деньги построили 28 тысяч квадратных метров жилья — квартиры получили более 500 семей.

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