Компания «Россети» повысит надежность электроснабжения Кунашира — южного острова Большой Курильской гряды

С 1 октября компании «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС» будут переданы муниципальные энергообъекты Южно-Курильского городского округа. Фото: Instagram rosseti_official

С 1 октября компании «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС», специализирующейся на управлении малой генерацией, будут переданы в эксплуатацию муниципальные энергообъекты Южно-Курильского городского округа. Речь о ветродизельной электростанции «Головнино», Южно-Курильской ДЭС из 28 ДГУ, трансформаторных подстанциях, распредустройствах, кабельно-воздушных линиях 04/10/35 кВ общей протяженностью более 100 километров.

Основные задачи компании: повысить надежность и безопасность энергопоставок, снизить потери в сетях, обеспечивающих снабжение центральной и южной частей Кунашира.

Специалисты «Россетей» уже провели анализ технического состояния оборудования, разработан комплекс мер в части модернизации. Будет проработан вопрос о внедрении цифровых решений на энергообъектах. В том числе планируется создание автоматизированной системы учета электроэнергии.

Существующий прямой договор с одной из федеральных нефтяных компаний также позволит нарастить эффективность производства электроэнергии, что поспособствует высвобождению средств для модернизации и развития инфраструктуры.

Сейчас компания реализует также проект на Шикотане — крупнейшем острове Малой Курильской гряды.

«Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС» специализируются на работе в технически изолированных и энергодефицитных зонах, участвуют в электроснабжении мероприятий особой важности (Олимпиада-2014, Универсиада-2019, Восточный экономический форум и др.).

Работа проводится в рамках соглашения «Россети ФСК ЕЭС» и администрации Сахалинской области, которое предусматривает совместные действия по развитию энергетической инфраструктуры для стимулирования экономического роста региона.

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