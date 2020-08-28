Раскидало по полосам. Столкнувшиеся авто осложнили движение в пригороде Владивостока

Авария осложнила движение. Фото: dpscontrol125rus

Малолитражка, минивэн и грузовик, в хаотичном порядке стоящие недалеко от поворота на объездную трасса Седанка – Патрокл, осложнили движение в пригороде. Водителям приходиться лавировать между подбитыми машинами в утренний час пик.

ДТП произошло рядом с санаторием «Амурский залив». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Довольно серьезные кузовные повреждения получил минивэн. Toyota Gaia врезалась в ограждение и от удара развернулась. Кто именно из водителей спровоцировал столкновение, еще предстоит выяснить полицейским.

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