Школьный музей памяти ВОВ в приморском селе Сергеевка стал лучшим в ДФО

Школьный историко-краеведческий музей приморского села Сергеевка. Фото: отдел агитационно-пропагандистской работы ПРО партии «Единая Россия»

В «Единой России» определили победителей федерального этапа всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны. Эксперты определили победителей в двух номинациях — «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы. Они получат по 500, 300 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что в конкурсе приняли участие 3176 школ, то есть каждая двенадцатая школа в России.

«Для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях — а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов — планируется пригласить в Москву 7 сентября», — сообщил он.

Например, в Приволжском федеральном округе первое место занял Музей истории куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота СССР МБОУ «Школа № 174 им. И. П. Зорина» в Самаре. Как рассказал руководитель музея, кандидат исторических наук, доцент Евгений Шеремеев, полученные за победу в конкурсе деньги будут потрачены на ремонт рабочего кабинета и школьного музея.

«Кабинет, где юные историки-исследователи проводят основное время, хотят обновить, сделать из него интерактивный класс и закупить нетбуки», — пояснил Евгений Шеремеев.

А лучшим городским школьным музеем в Южном федеральном округе признан Музей подводников севастопольской школы № 4. Его руководитель, учитель истории школы № 4 Александр Емец рассказал, что полученные средства направят на совершенствование материально-технической базы: купят компьютер и видеооборудование. «Также хорошо бы оборудовать музей большим телеэкраном, ведь мы активно проводим телемосты со школьниками из других городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской области, Челябинска, Пскова и многих других», — отметил руководитель музея.

Лучшим же среди дальневосточных культурных учреждений в номинации «Сельский музей» стал школьный историко-краеведческий музей из приморского села Сергеевка — успешно пройдя региональный этап, он вышел в лидеры и на федеральном.

«Стать лучшими в Дальневосточном федеральном округе, занять первое место и съездить в Москву на церемонию награждения, где вручат сертификат на дальнейшее развитие школьного музея — это звучит, как сказка. Но для школьного музея из села Сергеевка Партизанского района это стало реальностью. Награда нашла своего героя, и я уверена, это событие станет достойной практикой в деле гражданско-патриотического воспитания. На мой взгляд, у Приморского края были все шансы победить и во всех номинациях конкурса, но, к сожалению, не все школы проявили должную активность. А ведь на региональном этапе члены жюри высоко оценили потенциал наших музеев, внимательно ознакомившись с каждым из них. Однако, несмотря ни на что, мы очень рады победе нашего небольшого культурного учреждения, которое будет развиваться, передавая новым поколениям память о событиях ушедших дней», — сообщает приморский координатор проекта «Историческая память» Анна Алеко.

Отметим, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14