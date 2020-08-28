Микрик выехал под фуру. Автокатастрофа на приморской трассе унесла жизни ребенка и двоих взрослых

Микроавтобус выехал на встречную полосу Фото: принтскрин видео.

Страшная авария произошла в последний рабочий день недели в Черниговском районе Приморья. Водитель микроавтобуса по какой-то причине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, прямо под фуру. Toyota Town Ace, полная людей, превратилась в настоящую мясорубку.

Toyota Town Ace двигалась со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Трагедия случилась 592 километре трассы, недалеко от пгт Сибирцево. Водитель микроавтобуса врезался в фуру. Большегруз буквально смял менее габаритное транспортное средство.

На месте столкновения погибли двое взрослых и ребенок. Еще двоим участникам происшествия понадобилась срочная медицинская помощь. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Полоса в направлении Владивостока перекрыта.

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