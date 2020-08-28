Гостиницы, турбазы и хостелы в Приморье могут бесплатно пройти обязательную классификацию

Предприятия, прошедшие классификацию, заносятся в Федеральный перечень туристических объектов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Обязательная классификация предприятий гостиничного бизнеса проходит в Приморском крае. После ее прохождения организация получает сертификат соответствия соответствия определенным категориям («звезды»). Из бюджета региона в этом году такие организации могут получить субсидию на компенсацию расходов по прохождению процедуры.

Получить финансовую поддержку смогут практически все туристические баз отдыха и гостиницы региона. В небольшое число исключений попали, например, организации с участием иностранного капитала.

Собственно, выдачу этой субсидии предусмотрели еще до того, как начался кризис, связанный с пандемией. Однако именно в данной момент она стала крайне важна для сферы услуг индустрии гостеприимства.

И уже 130 заявок на заключение договоров о бесплатном прохождении были поданы в центр «Мой бизнес».

Нужно отметить, что для представителей малого и среднего предпринимательства процедура максимально упрощена. МСП не нужно сначала вкладывать собственные средства, а затем ждать поступления компенсации — просто заключается необходимый договор с «Моим бизнесом» и классификация будет тут же оплачена.

— Отели, гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие коллективные средства размещения с номерным фондом от 15 номеров могут сэкономить свои средства и пройти классификацию у нас в центре «Мой бизнес». Мы полностью оплачиваем эти расходы, чтобы предприниматели могли работать легально и получили конкурентные преимущества. Сейчас, когда бархатный сезон в разгаре в Приморье, сэкономленные 50-60 тысяч рублей — это ощутимые средства для малого бизнеса, — рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Предприятия, которые уже прошли классификацию, заносятся в Федеральный перечень туристических объектов. Его можно найти на сайте классификация-туризм.рф и узнать, например, сколько «звезд» имеет гостиница, куда вы собираетесь заселиться.

Сначала владельцы средств размещения без особого доверия отнеслись к сообщению о получении компенсации, но теперь они уже активно подают заявки, сообщают представители агентства по туризму Приморского края.

СПРАВКА:

Обязательная классификация для гостиниц, хостелов, баз отдыха и иных средств размещения туристов предусматривается федеральным законом «Об основах туристической деятельности». Обязательной классификации подлежат средства размещения с номерным фондом более 15 номеров.

Кроме того классификация это обязательное условие для возобновления работы после ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

В Приморье пока продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: "масочный режим" в местах скопления людей и выдерживать "социальную дистанцию".

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