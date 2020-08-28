«Инстатёлочка» покорила приморцев

Необычная посетительница больницы повеселила жителей края Фото: Ярослав ЮРИН

Фотография коровы, разгуливающей по больничному коридору, размещенная в сети, от души повеселила жителей Приморья. Необычная посетительница, сама того не зная, быстро оказалась звездой Instagram.

Как уверяет автор фото, история развернулась в больнице села Новопокровка, в Красноармейском районе. По словам местных жителей, дверь на первом этаже часто бывает открыта, судя по всему, любопытное животное решило разведать обстановку.

Подписчики популярного приморского сообщества в интернете соревнуются в остроумии, комментируя фото.

«Да что вы, она только спросить», «Просто здравствуй, просто как дела?», «Тёлочка подошла по записи», «Корову нужно оштрафовать за то, что находится в общественном месте без маски», – шутят пользователи.

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